El ex-dictador de Venezuela y actual compañero de celda de Sean Diddy Combs, Nicolás Maduro, denunció a través de un abogado al que no le han depositado ni el cestaticket que en el Metropolitan Detention Center la pasa muy mal, y que es prácticamente como un Helicoide, el centro de torturas que él dirigió durante años.

Barry Pollack, abogado de Maduro, tapaba los huecos de sus medias con marcador mientras contaba los duros maltratos que sufre su cliente: “El MDC es prácticamente el Helicoide, solo lo dejan hacer pupú ocho veces por la mañana y ocho por la tarde, apenas tres comidas al día y de paso lo torturan negándole ingresar prostitutas al penal, ¡Es inhumano! Es verdad que él ordenó hacer cosas infinitamente peores en el Helicoide pero lo hizo pa’ la joda así que no cuentan. Lo único que sí agradece mi cliente es que no lo dejen ver a Cilia, incluso está considerando echarle la paja de todos los crímenes para que nunca la suelten”, concluyó Pollack antes de recibir su pago en Habbo Créditos.