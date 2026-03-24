Alofoke se ofrece a pagar la defensa de Maduro

El empresario de medios dominicano, Esmelin Santiago Matías García, mejor conocido como Alofoke, se ofreció a pagar de su propio bolsillo la defensa penal del expresidente Nicolás Maduro en Estados Unidos. Esto como parte de su campaña de venganza contra los venezolanos tras consagrarse como campeones del Clásico Mundial de Béisbol.

Alofoke, quien actualmente se encuentra en la producción de un nuevo reality show donde el ICE deporta venezolanos en Miami, estalló en su programa AlofokeRadioShow donde se ofreció a pagar la defensa de Nicolás Maduro: “Atención Delcy Rodríguez, atención país, atención venezolanos malagradecidos, yo mismo, Santiago Matías García voy a pagar los abogados de Maduro para que lo devuelvan pa’ Venezuela a cantar con Bonny Cepeda. Yo que he ayudado a todos los venezolanos que he conocido, a las novias del Dotol Nastra, a Jessica Pereira y a Nabil que debe ser venezolano ese singasumadre (sic) voy a hacerles ese mal a todos los venezolanos porque se han pasado de mala manera conmigo. Y no es que me duela, porque al final no pudieron ganarle a Dominicana, entonces yo no estoy dolido, lo contrario, estoy feliz, contento, alegre, extasiado, pero eso no significa que no les voy a dar la guerra”, exclamó Alofoke segundos antes de lanzarle una botella de agua a un compañero de su panel.