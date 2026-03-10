Donald Trump hipoteca la Trump Tower tras ver la cuenta de dos arepas y una malta en El Arepazo

El presidente de los Estados Unidos y niñero de Delcy Rodríguez, Donald J. Trump, quedó al borde de la bancarrota esta semana luego de su visita al restaurante venezolano El Arepazo, en Miami. Tras comerse dos arepas “El Catire” con una malta, el mandatario se vio obligado a hipotecar su icónica Trump Tower en Nueva York para poder pagar la cuenta.

La información fue confirmada por el mismo Trump ante las cámaras de Fox News, Fox News+ y VTVFox Notinews: “Es totalmente cierto, acabo de comerme dos exquisitas arepas, las mejores arepas, no como las colombianas, que son pésimas arepas, que asco las arepas colombianas, ojalá nunca tengan que comer arepas colombianas. Sin embargo, tuve que hipotecar la Trump Tower para poder pagar la factura, una factura muy cara, me arrepentí un poco después de haberla comprado. Yo les dije que me hicieran un descuento pero no quisieron, los venezolanos son buenos negociando, tal vez los mejores, no tanto como yo, pero casi. Tenían huevo de codorniz, caraota y queso blanco, así que le advierto a Irán que se prepare, mucho cuidado, porque voy a ir personalmente a bombardearlos con esta arma biológica que estoy preparando, es la más grande nunca antes vista, tal vez en la historia de la humanidad, no lo sé, pero estoy casi seguro”, concluyó Trump, mientras hipotecaba Mar-A-Lago para llevarle una reina pepiada a Marco Rubio.