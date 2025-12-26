Hallan a venezolanos, peruanos y colombianos trabajando sin papeles en allanamiento al taller de Santa Claus

En un operativo desplegado ayer en una fábrica clandestina de juguetes en el Polo Norte por el Comando Universal de Migración, CUM, fueron capturados in fraganti 200 venezolanos, 300 peruanos, 233 colombianos y Peter Dinklage, acusados de estar trabajando sin la respectiva documentación legal. Los detenidos, todos de baja estatura y con las orejas deformadas por una mutación genética causada por la pintura de plomo de los juguetes, fueron puestos a la orden del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Derecho Laboral Infantil y de Personas de Baja Estatura.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en shorts y franelilla al Polo Norte para entrevistar al jefe del operativo, el comandante Frank Kast Trump, quien dio su versión de lo sucedido: “Hemos detenido a más de seiscientos migrantes que dañaban nuestro hermoso polo con su aliento a fentanilo, quitándole los trabajos a los honestos elfos de la zona al aceptar sueldos bajos, porque eso es lo que les gusta a los migrantes, aceptar sueldos bajos a propósito para dañar nuestra sociedad. ¿Por qué no se sacan papeles y ya? ¡Tan fácil que es pagar los ochocientos mil dólares de la visa polar —que igual le vamos a negar— para estar legales! Pero bueno, ellos decidieron no hacerlo y ahora es nuestra obligación darlos de comer a los osos polares” concluyó Kast Trump mientras asfixiaba a la señora Claus con su rodilla.

En el operativo también se detuvo al dueño, un señor de 615 años llamado Nicolás Noel Claus, alias “Trineo Loco”, quien fue imputado de los cargos de evasión de impuestos, maltrato animal, contrato de personal en negro, violación del espacio aéreo de más de 190 países y contaminación sónica con sus estruendosos Ho ho ho. De acuerdo a la señora Claus, lleva más 36 horas tratando de ubicar —sin éxito— a su marido, pero las autoridades aún no le confirman si se encuentra en el CECOT, en Guantánamo o si aprovechó la confusión para irse a vivir a Tahití con Rosaura, una pastorcita que conoció en el nacimiento del Sambil La Candelaria.