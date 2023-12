PedidosYa contrata a Rudolf para repartir pedidos evitando colas de diciembre

Si el vigilante de tu edificio intenta explicarte que hay un reno gigante de naríz roja en portería sosteniendo las hamburguesas que ordenaste, no te preocupes. La empresa latinoamericana de delivery, PedidosYa contrató a Rudolf, el mejor reno de Santa, para que ni las largas colas en el tráfico, ni los huecos, ni las alcabalas eviten que la deliciosa comida que pediste antes de que empieces la dieta en enero, llegue calentita a tu casa.

Nuestro pasante subpagado aprovechó que estaba matando tigre como vigilante en el conjunto residencial Guacamayas del Ávila del Este para conversar con Rudolf, quien aseguró: “¿Qué más mi rey? Aquí estamos activos entregándole sus pedidos a la gente. No importa si es hamburguesita, pizzita o una botellita para prender la rumba, yo pego un brinco y ya te estoy tocando el timbre para entregarte tu pedido, rapidito. Yo te llevo lo que necesites a donde sea, ¿andas con la otra? No te preocupes que yo te llevo tu comida bien caliente y no le digo nada a Santa para que no te ponga en la lista de mal portados”, concluyó Rudolf, minutos antes de salir volando a entregar un pedido al Polo Norte.