Iberia estrena línea de mototaxis Caracas-Madrid

La aerolínea española Iberia, preferida por los venezolanos que van de “vacaciones” a Madrid con un budare, 7 maletas y certificado de antecedentes penales, acaba de estrenar su nueva línea de lujosos mototaxis que cubrirán la ruta Caracas-Madrid, saliendo directamente desde el recién inaugurado Terminal Internacional de Autobuses, Motos y Bicicletas de Maiquetía.

Según explicó el presidente de la aerolínea, Marco Sansalvini: “Esta ingeniosa alternativa nació tras la suspensión de vuelos por las fuertes tensiones entre Nicolás Maduro y su anaranjado homólogo, Donald Trump. Sin embargo, en Iberia, de los momentos más difíciles siempre nace la innovación, como cuando Gordon Ramsey inventó la carne mechada de plátano. Por eso estamos muy emocionados de anunciar esta exclusiva ruta de mototaxis transatlánticos que conectarán a los venezolanos con las capitales europeas más importantes, comenzando por Madrid, Londres y Tucupitingham. Nuestros experimentados pilotos expertos en motopiruetas llevarán de manera totalmente segura hasta siete pasajeros por moto, a quienes les requerimos que se aseguren correctamente de la cintura del piloto, mientras nuestras aerobuhoneras les ofrecen snacks de jamón serrano para disfrutar durante el viaje, los cuales obviamente no están incluídos en el costo de 5.000 euros del pasaje”, concluyó Sansalvini, mientras ocurría el primer accidente de la ruta entre dos mototaxis haciendo motopiruetas en medio del Océano Atlántico.