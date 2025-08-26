Chama le desea el divorcio a Taylor Swift para escuchar el álbum que va a sacar

Stephany “Teffy” Fernández, orgullosa fundadora del Club Swifties Cabudare, está teniendo sentimientos encontrados tras enterarse del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce. Por un lado, está felíz de que su ídola finalmente consiguió al amor de su vida, pero al mismo tiempo no puede evitar desear el divorcio para escuchar el disco que escriba luego.

“Ay es que yo a Taylor la amo, pero sus mejores canciones es cuando tienen maldad, un chisme así bien venenoso de por medio”, afirmó Fernández, quien también fundó la primera marca de Cocuy para Swifties agropecuarias. “Es que imagínate esos temazos despechada después de un matrimonio, no un noviazgo, no una situationship, ni mucho menos un ‘vamos a ver’ con Beéle, ¡un matrimonio de verdad! De paso el tipo es así como brutico, ¿sabes? Entonces eso estaría lleno de dolor con puyas, lágrimas con cuchilladas, llanto con denuncias penales, ¡eso es lo que nos hace falta de verdad, que sufra esa caraja!”, confesó Fernández, mientras publicaba 78 historias sobre el compromiso tras ignorar el gofundme de su primo.