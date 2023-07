Comunicador social recién graduado indeciso entre terminar preso o meter currículo en Portada's

Para nadie es un secreto, que la censura en Venezuela ha hecho de los periodistas la segunda especie con mayor peligro de extinción en el país, justo después de la calidad de vida. Esta situación es la encrucijada a la que se enfrenta el joven Alejandro Rojas, un recién graduado comunicador social, quién debe decidir entre ejercer el periodismo y ser detenido por el Sebin o dedicarse a anunciar los cortes comerciales dándole hasta abajo como ancla de Portada’s junto al resto de sus compañeros.

Rojas, quién sabe que el Sebin espera a los graduandos de comunicación social afuera del lugar donde se celebra la graduación, ahondó en más detalles sobre la terrible decisión que debe tomar pronto: “En este momento mis opciones son: hacer periodismo y esperar que algún día venga cualquier efectivo de la policía a buscarme o bailar merengue a las siete de la mañana mientras visto un traje talla XS. Siempre me ha gustado el periodismo, me formé para contarle la verdad a la gente, sin embargo, contarle la verdad a la gente capaz me lleve a un futuro donde no pueda ver la luz del día. Aún no sé que es peor, ser un preso político o pasar el resto de mis días entrevistando a artistas de poca monta y comentando chismes que fueron inventados por alguna cuenta anónima de Twitter. Yo creo que mejor ninguna de las dos y me dedico a ser community manager”, concluyó Rojas, al momento de preguntarse por qué estudió esa carrera si igual su papá la odiaba.