El verdadero estrés solo viene por tres cosas: la salud, una erección antes de exponer y estudiar medicina, cualquier otra cosa es simplemente una vacación, sobre todo para el joven Raúl Peña, estudiante caraqueño de doceavo año de medicina que para relajarse ve la serie más tensa y con palabras más complicadas: The Pitt.

Luego de la guardia y las clases, Peña se toma 55 minutos de sus 56 minutos libres del día para ver The Pitt y despejar un poco la mente: “Mi sueño es trabajar en un hospital así, con insumos, luz y agua, y que cuando lleguen los pacientes los llevemos en camillas o sillas de ruedas al quirófano y no en las carretillas que tenemos ahorita. Yo pongo esa serie y se me va toda la preocupación, es casi que una guía de meditación para mí. Dígame cuando dicen medicamentos complejos, ufff, algún día podré pedir que si amoxtrimosiciplitamenina 35 miligramos y no habrá que importarla desde Guyana en un carrito por puesto, como en The Pitt, que piden cualquier cosa y siempre hay, y de paso no llegan ni el 1% de adolescentes embarazadas que nos llegan a nosotros desde el primer semestre”, aseguró el estudiante de medicina antes de ejecutar una operación de lóbulo frontal con un cuchillo de plástico y un yesquero.