Joven emigra a Madrid y se le pega el acento venezolano

Para nadie es noticia que la población de venezolanos en Madrid ya es mayor que la de venezolanos en Barquisimeto, sin embargo, nada refleja más este hecho que el insólito caso de Matías González Ulrich, un joven argentino que emigró a la capital española debido a la trigésimo novena crisis económica en su país, y que en tan sólo 3 meses ya habla como un auténtico caraqueño de los que nunca tuvo que cargar un tobo.

González, quien gracias a un bisabuelo del que se habla muy poco en su familia llegó al país ibérico con un pasaporte alemán, nos explicó: “Verga marico, yo no sabía que en esta vaina había tantos venezolanos, ¿sabes? Igual en Argentina también hay full, pero ellos allá más bien nos copian el acento a nosotros, ¿me entiendes? Entonces nada, marico, yo empecé a notar la vaina fue porque en el metro de repente se escuchaba tipo ‘coño e’ la madre, tío’ o el clásico ‘ostia, marico’. Ya cuando conseguí mi primer trabajo me di cuenta que en esa oficina todos eran venezolanos, todos eran caraqueños y todos se la pasaban hablando del colegio aunque tuvieran como 30 años. Full raro, bro. Pero nada, ya inevitablemente se me pegó el acento, güevón. A veces cuando hablo con mi familia me echan vaina y me pregunta que para cuando vamos al mundial, que cuantos goles metió Rondón esta semana”, concluyó González, mientras se le vencía el contrato laboral por 3 horas que tenía.