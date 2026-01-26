El equipo de abogados del ex-dictador Nicolas Maduro, conformado por Barry J. Pollack, Phoenix Wright y Saul Goodman, presentaron esta semana una petición ante el juez de la causa para exigir que al acusado se le permita usar su Rolex de soporte emocional, así como tener acceso a doce comidas diarias y recibir visitas de su propio preso político de mascota.

Pollack, quien ha defendido casos controversiales como los de Julian Assange, Diddy y, más notablemente, el de Tarek William Saab Vs. Venezuela por el photoshopeo de miembro, comentó ante la prensa: “Hemos consignado el escrito identificado como Documento N.º M3S4B34CUL0 dentro del expediente, a fin de solicitar la adecuación de las condiciones de reclusión de nuestro representado, Nicolás Maduro Moros, quien presenta un fuerte cuadro depresivo tras haber sido separado de manera forzosa de lo que más ama en este mundo: su Rolex de apoyo emocional, valorado en 983.000 dólares. Consideramos inaceptable que nuestro defendido se encuentre bajo condiciones de reclusión inhumanas, aunque considerablemente más cómodas que aquellas que han debido soportar sus detractores en el Helicoide. Del mismo modo, resulta desproporcionado que solo tenga acceso a tres comidas diarias, aun cuando estas sean de mejor calidad que la del CLAP. No descansaremos ni un minuto hasta que a nuestro cliente se le garanticen estos derechos mínimos, así como el régimen de visitas con la persona que más extraña, Elías Jaua”, concluyó Pollack, antes de aceptar la defensa de Judas en el más allá.