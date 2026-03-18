Florida se convierte en el estado 25 de Venezuela

Tras la histórica victoria de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol la noche de ayer, el estado de Florida oficialmente pasó a ser parte del territorio de la República Bolipelotera de Venezuela, convirtiéndose en el 25° estado del país.

Conversamos con el señor Freddy Alberto Quiroz, recién electo gobernador del estado venezolano de Florida, quien nos compartió más detalles acerca del cambio de administración geopolítica: “En esta vaina no hay ni gringos ya, ¡quien se va de villa pierde su silla! Nosotros lo que hicimos fue aprovechar la victoria en el Clásico Mundial para reclamar lo que es nuestro. Es que fíjate, aquí en Florida hay más areperas que McDonalds, hay más maracuchos que mormones y de paso hay más Toyotas que Fords, ¿qué más venezolano que eso? Y si los cubanos se vienen a quejar mejor que vayan a llorar pa’l monte, bastante tiempo tuvieron ellos en Miami y lo que hicieron fue ponerse ropa pegadita y cadenas de oro pintadas”, detalló Quiroz, mientras declaraba Doral como nueva capital del estado.