Capriles se enlista en la Milicia Bolivariana

El político opositor a la oposición y autodeclarado “antiimperialista de corazón”, Henrique Capriles Radonski, se convirtió esta semana en la única persona en todo el territorio nacional que se enlistó en la Milicia Bolivariana durante la jornada de alistamiento que se llevó a cabo este pasado fin de semana.



La información la confirmó el mismo Capriles a través de un live en TikTok, donde mostró orgulloso su uniforme y palo de reglamento: “Bueno señor, aquí estoy… Miren, emperifollao con mi uniforme recién planchadito, olla en mano y preparado para cacerolear contra todos esos imperialistas que quieran venir a invadir nuestra soberanía nacional. Hermano, aquí las cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, por más rico que sepa, así que escuchen muy bien. ¡Hands off Venezuela, Donaldtron! Así mismo lo digo, y lo vamos a decir todos, ¿o no? Miren qué… Bueno, mucho cuidadito, porque ya comenzamos los entrenamientos en la milicia, y lo único que les puedo decir es que estos puños que ven aquí están duros como un grano, así que prepárense, porque van a llegar buscando petróleo y lo que me van a sacar son las caraotas”, detalló el General de División Capriles Radonski, mientras pedía que le regalaran más rosas para poder comprar las botas del uniforme.