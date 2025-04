Donald Trump convencido que llegará vivo a una tercera reelección

El presidente de los Estados Unidos y fanático del shampoo de camomila, Donald Trump, desafió una vez más el paso del tiempo. A sus apenas 78 años, el autor de la frase “Patria, Capitalismo o Muerte” comenzó a vender gorras con la consigna “Trump 2028”, totalmente convencido de que llegará con vida a una hipotética –e ilegal– tercera reelección.

Así lo anunció el mandatario desde el balcón de la Casa Blanca a sus fieles seguidores rodilla en tierra, quienes ya gastaron sus ahorros agotando las nuevas gorras: “Acabamos de estrenar nuevas gorras, las mejores gorras, nunca nadie había importado gorras tan preciosas hechas en China, para anunciar mi reelección en el 2028, ¿quién sabe? Tal vez anunciemos la del 2032, incluso 2100PRE. Dos o tres mandatos no son suficientes para establecer la revolución del siglo 21, la mejor revolución de todas, una revolución nunca antes vista, además todavía estoy joven, fuerte, viril, ni siquiera necesito rompe colchón con el debílucho de Biden o la comunista de Kamala, que quería reelegirse indefinidamente, porque es una comunista, la peor de todas. Yo no, yo sólo quiero unos cuantos mandatos, hasta los 150 años, después me retiro, ¿quien sabe? Tal vez deje al conductor del carrito de golf como mi sucesor”, concluyó Trump ante los gritos de “¡Uh! ¡Ah! ¡Trump no se va! por parte de la multitud, mientras Kid Rock comenzaba a tocar su nuevo tema, “Trump, Heart of the People”