El presidente de Estados Unidos, Venezuela y Maracaibo, Donald J. Trump, anunció una sorpresa que causó euforia en los fanáticos del fútbol soccer, puesto que la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 estará a cargo del político venezolano Enrique Márquez.



Desde el discurso de rendición de cuentas sobre los gastos del discurso del día anterior, Trump anunció: “Lo de Bad Bunny en el Superbowl fue una mierda, la mierda más grande del mundo, la peor de todas. Pero en el Mundial los vamos a compensar con lo que todos estaban esperando, y no hablo de sanidad pública, sino del grande, el único, el inigualable Enrique Márquez. Esto nadie se lo esperaba, ni siquiera yo me lo esperaba, pero Enrique es lo que el fútbol necesita para recuperar su magia. Hasta Messi me escribió por privado emocionado por la aparición de Enrique y pasamos toda la tarde viendo videos de cuando le exigió las actas a Maduro”, concluyó el mandatario antes de desviar una pregunta sobre Epstein, revelando que La Atlántida queda en Bolivia.