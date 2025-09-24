Economistas afirman que 1 millón de dólares son los nuevos 100 dólares

El director de la firma Chigüianalisis y economista, el doctor Erwe Von Esse, ha dado un batacazo a la mesa de la opinión pública tras afirmar que en Venezuela 100 dólares no rinden para nada, y que el millón de dólares es el nuevo monto estándar para gastos en bienes y servicios.



En un artículo publicado por la revista Forbes, Erwe Von Esse explica: “Empezamos por allá por 2020 con las hamburguesas a dólar, luego aceptamos que los perros calientes subieran a tres dólares. Incluso, el billete de veinte dólares fue el mayor circulación hasta que los comerciantes se pusieron necios y solo aceptaron billetes de cien de los azulitos recién salidos de la tintorería. ¿Pero han notado que ya nadie se queja por el sencillo? Eso es que ya no hace falta porque hoy en día, nada baja de un millón de dólares. Cuando el ciudadano de a pie y de a Yummy va hacer mercado, gasta aproximadamente cinco millones verdes en par de mariqueras como se dice coloquialmente, esto puede ser comprendido en dos panes canilla y el resto en el estacionamiento. ¡Es una locura hiperinflacionaria! Pero todo tiene solución, mi consejo está en cobrar en euros, pasar eso a dólares, luego a criptos y con ayuda de bots de inversión se triplica, se vende en bolívares a la tasa real, luego se reinvierte el dinero en tres criptos más y una cancha de pádel al menos, y las ganancias se vuelven a cambiar a euros, repites el proceso una quince veces y ya le estarías sacando un rendimiento de 3% al dinero con el que más o menos puedes resolver alguito aquí en Caracas”, concluyó el experto antes de bloquear todas sus cuentas de banco.