El Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, anunció ante las cámaras del Tecno Spark de VTV su nuevo y ambicioso proyecto de recuperación y posterior transformación de El Helicoide en un Miniso, tras la aprobación de una ley de amnistía que le otorga libertad a presos políticos que supuestamente no existían, por cometer crímenes que tampoco existen.

La transformación del centro de torturas en una sucursal de la popular cadena Miniso forma parte de un plan de reconciliación y busca encontrar la manera de vender los 10 000 000 de peluches y Funko Pops de Súper Bigote traídos desde China antes del 3 de enero. Delcy dio algunos detalles sobre el proyecto: “Todos los niños, niñas y therians de Venezuela disfrutarán de los maravillosos planes que tenemos para el Centro Comercial Ciudad Parque FoodTruck Sala de Conciertos Miniso Helicoide, un espacio en el que podrán jugar y correr con total libertad —bueno, tampoco tanta libertad— por nuestras mazmorras recreativas, las cuales tienen acceso al nuevo Miniso. Este cuenta con una gran variedad de los mejores peluchitos del SEBIN, Cheverito, Súper Bigote y otros objetos innecesarios que se pueden llevar como recuerdo de este centro de entretenimiento en el que no ha pasado absolutamente nada sospechoso en el pasado”, afirmó Rodríguez antes de pedirle permiso a Trump para ir al baño.