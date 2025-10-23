Esta semana la cantante, compositora y propietaria de 900 juegos de uñas acrílicas, Rosalía, confirmó que el próximo 7 de noviembre se estrenará su nuevo álbum Lux. Inspirado en la santa venezolana Carmen Rendiles, la artista catalana demostró nuevamente que es imposible predecir cuál será su próximo paso.

Tras colapsar las calles de Callao, Madrid, haciendo motopiruetas con varios curas venezolanos durante el anuncio oficial, la autora de “El Mal Querer”, “Motomami” y “Homenaje a Papo”, explicó: “Este álbum es más en rollo espiritual, sobre encontrar la luz en tu interior, así como la paz en tu corazón cuando se te va la luz. Entonces dándole vueltas llegué a la conclusión de que Carmen Rendiles es la representación perfecta, juntando su inmensa fe con el sufrimiento casi innato de los venezolanos desde que nacen. Al final, es un sonido diferente que espero disfruten mucho mis fans, porque seguro que lo van a escuchar mucho cuando Karol G se lo copie en unos meses”, concluyó Rosalía, mientras su jefe de seguridad detenía a Rauw Alejandro quien se disfrazó de cura para acercarse a ella otra vez más.