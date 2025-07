Alto precio de los repuestos obliga a camioneticas a funcionar con velas de viento

Mantener un vehículo en Venezuela es cada vez más cuesta arriba, y al igual que un Twingo, casi nadie puede con esa subida… hasta ahora. Un grupo de autobuseros e ingenieros egresados de la Universidad de la Vida (UDV) ha desarrollado un sistema de velas para las camioneticas, con el fin de sortear los altos costos de los repuestos.





“Cinco litros de aceite y el filtro me salen como en cuatro semanas de trabajo; en lo que reúno para hacerle el servicio a la camionetica, ya toca hacerle el servicio otra vez”, asegura José Quiñones, creador de la camionetica a velas. “Ahora sí se acabó esa paridera por conseguir un cigüeñal. Ni siquiera sabemos lo que es, pero se nos daña a cada ratico. Lo bueno es que, con este sistema de velas y el viento tan sabroso de Caracas, me siento un marinero de la avenida Urdaneta. Ya le mandé a rotular ‘En honor a Poseidón’ a la camionetica mía, y de paso le rotulamos un José Gregorio sirena que quedó fue criminal. Nuestro invento es tan arrecho que hasta el gobierno intentó copiarlo y lanzó un Yutong a remo, pero no cuadra tanto. Eso sí, este nuevo sistema nos hizo cambiar un poco nuestras costumbres: ya no se escucha tanta salsa baúl, sino cosas de marineros como el soundtrack de Piratas del Caribe o el ritmo del Pescao”, concluyó Quiñones mientras compraba un pescado frito con tostones a un vendedor ambulante que se montó en su unidad.