Reportan brote de VPH tras visita de Ronaldinho a Venezuela

La Sociedad Venezolana de Infectología y Prepagología (SVIP) informó esta semana acerca de un preocupante incremento en el número de casos reportados de VPH tipo 6, 11 y 69, producto de la reciente visita al país de Ronaldinho Gaucho, astro del fútbol brasileño y campeón de la copa penitenciaria de Paraguay.

El Dr. Javier Ruga, presidente del SVIP y única persona que practica el oral con condón, hizo énfasis en la gravedad de la situación: “No podemos tomarnos esto a la ligera, tenemos información preliminar indicando al mismo tiempo brotes de herpes, sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, hepatitis B y hasta ébola. Está más que claro que el Ministerio de Salud ignoró por completo los protocolos sanitarios establecidos a nivel mundial ante la visita de futbolistas brasileños. La OMS establece claramente que estos especímenes del carnaval y entusiastas del travesaño deben pasar por rigurosos procesos de desinfección y cuarentena antes de ingresar a cualquier país porque son portadores de enfermedades de transmisión sexual demasiado desarrolladas y completamente nuevas para el mundo exterior, capaces de traspasar cualquier tipo barrera física o psicológica. En otras palabras, no hay condón que te salve ni abstinencia que se aguante”, detalló Ruga, quien también tuvo relaciones con Gaucho tras ponerse una peluca.