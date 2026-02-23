Hackers de Cashea intentan estafar a chamo que igual debe $200 en pollo frito

Tras el reciente hackeo y filtración de datos de la plataforma venezolana Cashea, la privacidad de miles de usuarios quedó completamente expuesta a personas malintencionadas. Entre los afectados destaca el caraqueño José Treviño, quien denunció ser víctima de un intento de extorsión por parte de ciberdelincuentes que revisaron en su historial una deuda de 200 dólares en combos de pollo frito.

Desde un número de teléfono que evidentemente empieza por 0416, los cibercriminales le escribieron: “Hola, hermano. Soy yo, K-shea. Te escribo porque me debes doscientas lucas en pollo frito y treinta más en un pantalón que debes desde hace 5 meses. Mano, paga la plata o nos veremos forzados a cerrar tu cuenta; no es lo que yo quiero hacer, pero son órdenes de arriba. Ah, y otro beta: no lo vayas a hacer por la app, que eso está dando muchos errores ahorita. Mejor pásamelos a este pago móvil y yo me encargo, ¿sisa? Por favor, responda rápido o le quitamos la cuenta y le triplicamos la deuda. Atentamente, K-shea”, concluyó el aterrador mensaje hacia la víctima, que igual no puede caer en la estafa porque no tiene dinero.