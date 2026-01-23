Padrino López revela que las armas sónicas de EE.UU. eran una cornetica reproduciendo canciones de Fernando Carrillo
El Ministro de Defensa y última persona en enterarse que capturaron a Maduro, Vladimir Padrino López, reveló que EE.UU empleó un arma nunca antes vista en su agresión contra Venezuela: una cornetica bluetooth reproduciendo “Obsesionado” de Fernando Carrillo.
Esta delicada información fue presentada por Padrino López ante las cámaras vintage de VTV, que en cualquier otro país pertenecerían a un museo: “Me encuentro aquí, acompañado de docenas de militares venezolanos con los tímpanos rotos, para denunciar que fuimos parte de un experimento psicológico, psicoacústico y psicosexual por parte del ejército norteaméricano, quienes nos atacaron despiadadamente con una tecnología hipersónica nunca antes vista, que despiadadamente le metió canciones de Fernando Carrillo, La Melodía Perfecta y Daniela Barranco por los oídos a nuestros soldados, cometiendo un crímen de guerra auditivo completamente imperdonable. Diplomáticamente, le exigimos a la CIA explicar cómo consiguió esas asfixiantes canciones de Fernando Carrillo que debilitaron mental y físicamente a nuestros soldados, dejándolos completamente inmovilizados durante el ataque. Algunos incluso convulsionaron, sufrieron ACV y hasta se infartaron escuchando esas atrocidades en contra su voluntad”, explicó López, mientras utilizaba al resto del ejército para organizar un desfile militar en honor a Trump.