Padrino López revela que las armas sónicas de EE.UU. eran una cornetica reproduciendo canciones de Fernando Carrillo

Padrino López revela que las armas sónicas de EE.UU. eran una cornetica reproduciendo canciones de Fernando Carrillo

El Ministro de Defensa y última persona en enterarse que capturaron a Maduro, Vladimir Padrino López, reveló que EE.UU empleó un arma nunca antes vista en su agresión contra Venezuela: una cornetica bluetooth reproduciendo “Obsesionado” de Fernando Carrillo.

Esta delicada información fue presentada por Padrino López ante las cámaras vintage de VTV, que en cualquier otro país pertenecerían a un museo: “Me encuentro aquí, acompañado de docenas de militares venezolanos con los tímpanos rotos, para denunciar que fuimos parte de un experimento psicológico, psicoacústico y psicosexual por parte del ejército norteaméricano, quienes nos atacaron despiadadamente con una tecnología hipersónica nunca antes vista, que despiadadamente le metió canciones de Fernando Carrillo, La Melodía Perfecta y Daniela Barranco por los oídos a nuestros soldados, cometiendo un crímen de guerra auditivo completamente imperdonable. Diplomáticamente, le exigimos a la CIA explicar cómo consiguió esas asfixiantes canciones de Fernando Carrillo que debilitaron mental y físicamente a nuestros soldados, dejándolos completamente inmovilizados durante el ataque. Algunos incluso convulsionaron, sufrieron ACV y hasta se infartaron escuchando esas atrocidades en contra su voluntad”, explicó López, mientras utilizaba al resto del ejército para organizar un desfile militar en honor a Trump. 

