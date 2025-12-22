Santa Claus advierte que entregará juguetes de Super Bigote a niños que se porten mal

San Nicolás de Mira, el personaje navideño que también es conocido como Santa Claus, Papá Noel o MC Xmas Ho-Ho Flow, advirtió a los millones de niños, niñas y adolescentes que todavía se hacen los güevones alrededor de todo el mundo, que los que se porten mal este año no recibirán una bolsa de carbón, sino algo mucho, mucho peor: juguetes originales de Super Bigote.

La medida, que coloca a Santa en el fondo de la lista de los naughty boys de todo el planeta, fue anunciada desde su taller en el Polo Norte por el mismísimo Papá Noel, rodeado por un entourage de elfas: “Nojo-jo-joda, eso era antes que uno le daba carbón a los niños y se ponían a llorar, ¿pero ahorita? Los descuidas y ya montaron una parrilla con los primos, le robaron la botella de whisky al papá y le lanzaron un tumbarrancho a la vieja del consejo comunal. Que no está mal, no dudo que lo merezcan; pero tú sabes que tengo que mantener el personaje, no puedo salirme del manual de branding que me dio Coca-Cola después que firmé el contrato de exclusividad. Por eso este año ya se acabó el Santa buena gente. A los malportados, malcriados y enchufados los voy a hacer llorar por horas con puros juguetes de Super Bigote, Super Cilita y Jaua Steel, a ver si les van a quedar ganas de seguir siendo unos carajitos coños de madre y aprenden a comportarse”, concluyó el señor Claus, mientras le pedía a los elfos inscribir en la Milicia Bolivariana a los niños que ya no tengan remedio.