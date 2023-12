Santa le explica por decimocuarto año consecutivo a niño venezolano por qué no le puede regalar un pasaporte europeo

El único gordo vestido de rojo que cuando regala cosas no lo hace con el erario público, Papá Noel, nuevamente se tomó el tiempo de explicarle al pequeño Leonardo Carrillo de 15 años que no le puede regalar un pasaporte europeo debido a las regulaciones internacionales y no porque sea un “maldito traga hallacas egoísta envidioso”, como lo llamó el joven en su décima cuarta carta de Navidad.

Mientras anotaba en la lista de niños malos a los que dejaban galletas veganas, Santa le explicaba pacientemente a Leonardo: “Mira, carajito gafo, ¿no crees que si yo tuviera esos poderes diplomáticos de sacar pasaportes estaría viviendo en el polo norte?, yo sé que quieres ser europeo, todos lo queremos, pero lamentablemente en el mundo hay gente pobre deprimida y gente que puede comer croissants todos los días, y te hablo de los buenos, no de esos de supermercado que saben a pan canilla. Eso sí, todo en este mundo tiene solución, si te lanzas unos comentarios en internet denunciando alguna violación de derechos humanos y el DGCIM te coñacea, capaz, tal vez, te puedo cuadrar un caso de asilo en Países Bajos” aseguró Papá Noel antes de regalarle un par de correazos al niño ficticio de esta noticia.