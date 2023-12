Niño Jesús advierte a padres con dos familias que situación económica sólo le permitirá dar regalos a una de las dos

La crisis hizo estragos en la navidad de este año, y es que el niño Dios, también conocido como Jesús, Jesucristo o Messi, anunció a los padres con más de una (1) familia que no se gasten todos los aguinaldos en caña y amantes, ya que él solo podrá cubrir los regalos de una familia por papá, lo cuál podría desencadenar una ola de discusiones familiares en el oriente, occidente y centro del país, donde predomina la conocida práctica extramarital.

Mientras le revisaba el aceite al Papamóvil, Jesucristo hablaba con nuestro pasante subpagado quién es hijo de una familia secundaria: “Hermanos, hermanas y gente que usa Crocs, la gracia de Dios es grande pero su cuenta del Bicentenario no, por lo que este año tendrán que elegir a cuál de sus familias le voy a dar el regalito del 24. Lo más normal es que se lo lleve la principal, pero si alguna de las familias clandestinas se pone a chantajear con decirle de su existencia a la oficial pues no queda de otra, ahí ustedes ven y me avisan. Y no quiero lloradera de que si no les alcanza la plata, que si esto o lo otro, si no les importó andar de güevos locos por ahí no se hagan las víctimas ahora, y pendientes con andar echándome la paja con Santa que ya eso está cuadrado y él tampoco les va a dar nada, menos después de que la mayoría de ustedes le dejara leche del CLAP con galletas turcas”, sentenció el niño Dios antes de su entrenamiento en el Inter Miami.