La presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) y coach de economía macroespiritual, Laura Guerra Angulo, afirmó esta semana que la famosa ley de oferta y demanda consiste en demandar por “usurpación a los ingresos ajenos” a todos los comerciantes del país que no pongan sus productos en oferta durante el año entero.

Estas declaraciones por parte de la autodenominada “Houdini del Erario Público” fueron emitidas durante su entrevista en el reputado programa de economía Vitrinas, donde explicó: “Estos son conceptos de economía básicos que se deberían enseñar en todas las escuelas del país si tuvieran profesores. Todo comerciante que quiera especular en busca de una ganancia que es un invento del imperialismo ledvarelista puede ser demandado ante el Ministerio Público y denunciado ante el SUNDDE, INDEPABIS y el PUBIS. Y sucede exactamente lo mismo con el dólar, mientras la gente demanda que nosotros como BCV se los vendamos a tasa BCV, nuestro cuerpo de seguridad les ofrece unos buenos coñazos para que se callen la boca”, explicó Angulo, antes de demostrar un truco de magia donde desaparecía los fondos para los hospitales frente a todos.