Izquierdista español lanza curso para explicarle Venezuela a los venezolanos

El experto español en estudios de género, sociales e inútiles, José Ramón Azpilicueta, estrenó este lunes el curso “Venezuela: Un Resúmen Político Fácil de Entender para Venezolanos”, con el que pretende explicar la realidad del país a los venezolanos que escaparon de ellas, así como cobrar su primer cheque a sus 38 años.

Azpilicueta, quien se independizó el año pasado mudándose a un cuarto propio en el apartamento de sus padres —que aún lo mantienen—, ofreció detalles sobre el revolucionario curso: “Venga, que los venezolanos están llegando a este país desde el 2014 por culpa de las sanciones imperialistas a individuos en el 2017 y lo que hacen es criticar el legado de Chávez, ¿eh? Y eso sí que no lo podemos permitir. Con este curso de tan sólo € 80.000 por fin los vamos a educar sobre lo que realmente sucede en su país, enseñarles que haber comido carne mechada de plátano realmente no era tan malo, que los apagones diarios eran un paraíso para conectar con la comunidad y que los gorgojos del Clap son la mejor fuente de proteínas sostenible que existe. Al final del día, nosotros los europeos tenemos ese deber de guiar y educar a estos pobres indige… digo, latinos, sobre sus propias experiencias de vida”, concluyó el joven mantenido, mientras le vendía al gobierno nacional para enseñarlo en todas las universidades del país.