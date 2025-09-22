Para aliviar tensiones, Maduro le envía ramo de flores amarillas a Trump

El líder del chavismo y la única persona que tiene permitido disfrazarse de Maelo Ruiz en la fiesta de Halloween de Miraflores, Nicolás Maduro, envió este fin de semana un arreglo de flores amarillas a su homólogo estadounidense, el presidente obrero, Donald Trump, con la intención de apaciguar las elevadas tensiones militares entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

La información, que inicialmente habría comenzado como un rumor, fue confirmada por el primer mandatario venezolano durante su más reciente alocución en el programa ConMaduroTK+ “Yo, siendo solamente un presidente obrero, te hablo a ti, Comandante Supremo Donald Jeeiph Trump. Primero, Venezuela es un territorio de paz, pero de coscorrones a los estudiantes. Sin embargo, yo creo que las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se tienen que acabar lo más pronto posible, por el bien de las dos naciones americanas, revolucionarias y chavistas. Escúcheme, presidente, yo le mandé un ramo bolivariano con doce flores amarillas y una cartica que dice: ‘You are the most better cosa que never happen me in the life’s’, para conmemorar nuestra hermosa amistad y todo lo que hemos conseguido juntos gracias a Chevron. Segundo, yo estoy seguro de que nuestros países se aman y se respetan mutuamente, como allá respetan a los mariconsones, a los gordos, a los feos y a las mujeres fastidiosas que usan pollina y se pintan el pelo de verde y rosado. No es verdad lo que dicen de Venezuela: nosotros no exportamos fentanilo, nosotros ni sabemos qué es eso; si supiéramos qué es eso, ya nuestros milicianos lo habrían probado como almuerzo. Así que espero que ese ramo de rosas amarillas que le envié, más el champú de manzanilla y leche condensada para su pelo dorado como usted, lo hagan recapacitar. Como diría Gilberto Santa Rosa: pido la paz para esta guerra”, afirmó Maduro, mientras enviaba videos de perros golden retriever al Instagram de la Casa Blanca.