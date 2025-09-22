EXCLUSIVA: La carta que Nicolás Maduro le envió a Donald Trump

El líder de legiones de feroces milicianos ferozmente desnutridos, Nicolás Maduro, envió una carta a La Casa Blanca después de que los buques estadounidenses dejaran sin peñeros a Venezuela.



En el documento Maduro plantea a Donald J. Trump varias opciones para resolver el conflicto, sin embargo, cambia de discurso más seguido que lo que cambia de merienda, así que aquí en El Chigüire Bipolar te traemos en exclusiva la verdadera carta para que la descifres desde casa.

