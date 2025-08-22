PNB siembra buque estadounidense a sifrino en alcabala

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron este lunes al joven sifrino Alessandro Martínez en una alcabala en la urbanización Prados del Este, donde terminó señalado por las autoridades de transportar en su Toyota Corolla 2004 nada menos que el buque destructor estadounidense, el USS John Basilone.

El comisario jefe a cargo de este acto de paisajismo policial, Johnny Yoni Pérez Pérez, ofreció detalles sobre la captura de este “conspirador” ante los medios de comunicación: “El individuo-sujeto sospechoso fue visualizado en actitud sospechosa, portando un corte de cabello de tipo sifrino mariquito, jeans ajustados y lo que viene siendo un tono de piel positivo para Zelle o Binance. A dicho suidadano (sic) se le procedió a realizar un procedimiento de carácter precautorio como tal te viene siendo la ley del país como tal. Se le aplicó una requisa con una unidad canina de tipo perro, raza mestizo la cual dio alerta positiva por olor a imperialismo, buque destructor y portaaviones. Inmediatamente se le hizo el procedimiento a la apertura técnica de la guantera, encontrándose un paquete contentivo de un buque de tipo destructor de la marina fascista de los Estados Unidos y otros objetos de carácter sospechatorio como una caja de cigarros Viceroy a menos de la mitad, un billete de 20 dólares y una empanada mordida por una puntica que ya estamos en este momento examinando en el comando. Todo esto confirma la sospecha del comandante Maduro de que existe un plan transnacional de sabotaje de la CIA, la oligarquía sifrina, el Real Madrid y Beéle, lo cual amerita que se siga haciendo más procedimientos per se como tal, donde se buscará hasta el último dólar de los sifrinos”, explicó Pérez Pérez, mientras le sembraba un F-16 en la maleta a otro sifrino en la alcabala.