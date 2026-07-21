Daniel Ortega prohíbe las elecciones para evitar que un dictador llegue al poder

El dictador en slow-motion de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que nunca más habrá elecciones en su país para evitar que algún dictador llegue al poder y acabe con la democracia, y también ordenó la persecución y ejecución de disidentes que pretendan llegar al poder para perseguir y ejecutar a disidentes.

Ortega dio el anuncio en un acto público que duró seis días porque leyó un párrafo completo; sin embargo, un grupo de expertos de El Chigüire Bipolar juntó todo el discurso para facilitar su lectura: “No volverá a haber elecciones, eso es malo, así como tener una novia mayor de edad. Los yankis quieren crear partidos que ganen elecciones, para que por ahí intenten ellos tener poder y montar una dictadura mejor que la nuestra. Para proteger nuestra democracia es importante prohibir la democracia. Vamos a celebrar esta gran idea que tuve… ¿Qué idea tuve? ¡Malditos yankis, no me dejan completar una idea con sus rayos mentales! Rosa, rápido, llama a Epstein… digo, a Palm Beach Pete, para que me traiga un niño de apoyo emocional y mi garrafa de guaro”, concluyó el octogenario antes de hacerse pipí encima y culpar a Estados Unidos.