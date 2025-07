¿Qué había realmente en la supuesta lista Epstein?

Listas hay muchas. La de Schindler. La de la compra (que cada vez está más corta). La de Tascón. Y luego tenemos la famosa lista de Epstein, que —en caso de que estés despertando de un coma hoy— supuestamente nombra a las personas que estarían envueltas en una supuesta red de pedofilia y que, también supuestamente, Donald Trump dijo que iba a hacer pública luego de su elección como presidente. Ahora dicen que no existió, la misma gente que dice que no existe vota para no mostrarla, otros afirman que sí existió pero que la escribió Obama, o que si existe pero que quedarse pegado en esto es absurdo. Para que no te mortifiques más, enviamos a nuestro pasante subpagado —quien recién descubrimos que también sale nombrado ahí— a revelar finalmente qué hay en esta famosa lista.

La letra completa de “Tu Angelito” de Chino y Nacho.



Todas las letras de las canciones de Los Menor3s.





“Cuatro tomates, una cebolla, un kilo de arroz, dos papas, tres zanahorias”.





La misteriosa razón por la que encontraron descuartizado a Jorge El Curioso.



La identidad secreta del muñeco del Kino Táchira.



La lista de todas las personas que alguna vez se han hospedado en el Hotel Aladdin.



La fórmula secreta de la Coca-Cola Zero para destruirla por siempre.



17 páginas de fanfic entre Han y Lee Know de Stray Kids



Un poema de amor escrito por Donald Trump.



No se sabe, tal vez nunca lo sabremos. Lo único que está confirmado (porque nunca fue un secreto) es que Donald Trump y Epstein fueron grandes amigos durante muchos años y en su campaña prometió soltar todos los archivos que ahora dice que no existen.