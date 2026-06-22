El presidente colombiano de Colombia y única persona que extraña a Maduro, Gustavo Petro, denunció irregularidades en las elecciones señalando que el CNE, Consejo Nea Electoral, contó apenas 1 de sus 243.000 votos por Ivan Cepeda –el candidato de la izquierda– resultando en la victoria de Abelardo de la Espriella, el abogado de la izquierda.

“Apenas me contaron un voto de los cientos de miles que llené. Le exijo a la Policía Nacional, a los jueces de escrutinio y a Super Bigote dirigirse al CNE y supervisar el reconteo”, denunció Petro desde su oficina en la Casa de las Cariñosas. “Yo no pasé toda la madrugada oliendo popper y llenando boletas de votación para que las ignoren tan descaradamente, eso es fraude. Esto es un golpe de estado dictatorial por parte de la derecha fascista y antitusista bajo las órdenes del estado ilegítimo de Israel para acabar con la autodeterminación y los prepucios de todo el pueblo Colombiano”, alertó Petro mientras le escribía una carta a Maduro pidiéndole consejos para robarse elecciones