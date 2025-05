Modric se retira del Madrid tras alcanzar edad para cobrar bono del Amor Mayor

La leyenda del Real Madrid, la selección Croata y el Deportivo Lara, Luka Modric, anunció esta mañana su retiro del club merengue. El croata tomó la decisión tras alcanzar la edad necesaria para cobrar el bono del amor mayor de 50 bolívares y 1 cachetada con el que ya no dependerá de su trabajo.

La decisión la dio a conocer el mismo Modric en su perfil de Instagram: “Ha llegado el momento que siempre esperé, finalmente puedo cobrar el bono del amor mayor, así que el sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu antes de dedicarme a esperar mi bolsita del clap todos los meses, junto al bono de guerra económica y el de madres de la patria porque con este pelazo ¿quién me va a decir que no?. Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del segundo mejor equipo del mundo, porque Deportivo Lara sólo hay uno, y con la ambición de jugar suficientes años para luego vivir de los frutos de nuestro comandante eterno. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona, pero poder recibir este bono hará que pueda vivir mi vejez pesando 20 kilos y hediondo a gorgojos”.