A diferencia de millones de venezolanos que depositaron sus esperanzas en jugadores de fútbol y clientes de moteles, Adidas nunca dudó de las capacidades de la Vinotinto para quedar fuera del Mundial 2026. Así lo demostró el gigante del deporte revelando la nueva equipación venezolana con espacio para colorear tu equipo favorito del torneo.

Bjørn Gulden Chirinos, CEO de la compañía y único espectador internacional de la Liga Futve, explicó el razonamiento detrás de la decisión: “Al momento de diseñar las camisetas de nuestras selecciones nos gusta fijarnos en su historia, su pasado, su legado, y como el de la Vinotinto es nunca clasificar al Mundial, la decisión más fácil fue dejar el espacio en blanco para que los fanáticos venezolanos colorearan la bandera del equipo que van a apoyar, sea España, Argentina o incluso Curaçao, que va a ir al Mundial primero que Venezuela. La verdad es que cualquier persona que haya visto más de dos partidos importantes de la Vinotinto o incluso que haya apostado en CasinoBetScams69Online sabe que eventualmente siempre van a perder porque la federación se gasta todo el dinero campañas de marketing sobre tener fe, mientras que en las inferiores entrenan con tacos de yuca. Por el otro lado, los jugadores que lograron ser profesionales están más enfocados en tener el máximo rendimiento junto a dos prepagos que en tener buen rendimiento dentro del campo”, detalló Gulden, mientras apostaba se ganaba $500 luego de apostar que Peñaranda iba a hacer tres intentos de drible, dos fintas y cero goles.