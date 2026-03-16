La pizza de pabellón, el pasticho con tajadas y apoyar a la Juventus son considerados algunos de los pecados más grandes en Italia. Aun así, el jugador italo-venezolano José Daniel Pérez Gonzáles de Cazzavillani cometió uno peor: echarle salsa rosada a la pasta, acto que terminó con su expulsión de la selección tras descubrirse una manchita en su uniforme.

Juan Alberto Rodríguez Chirinos de Becerrinni, italo-venezolano investigador italo-forense de la selección italiana de béisbol, ofreció más detalles acerca de la italo-expulsión: “A ese mal llamado pelotero, ahora ex italo-venezolano, le teníamos el ojo puesto desde hace meses, siempre sospechamos de que cometía sacrilegios contra la pasta como echarle salsa rosada, queso blanco rayado, e incluso, me duele decirlo, cheez whiz. Cuando la prueba de laboratorio confirmó que tenía una molécula de salsa rosada en el uniforme tomamos la decisión inmediatamente, sin pensarlo dos veces, porque en esta selección sólo aceptamos italianos de verdad, comprometidos con respetar las culturas y tradiciones heredadas de nuestros tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara abuelos que tenían un primo lejano nacido en Italia. Ahora nos preparamos para el juego con jugadores 100% italianos como John Smith, William Wayne y Matthew McMatthews”, explicó Chirinos de Becerrinni, minutos antes de ser expulsado por comer pasticho en vez de lasaña.