Selección de Venezuela graba Free Cover en el dugout

Doce vueltas al campo buscando cerveza, diez repeticiones de poner la carne a la parrilla y maracas al fallo son algunos de los ejercicios con los que la Selección Venezolana de béisbol se prepara para grabar un Free Cover en el dugout del loanDepot park, mientras algunos jugadores se distraen jugando contra Nicaragua.

Rodeado de luces, cámaras y un exceso de maracuchos, el encargado del furruco Luis Arráez comentó más acerca del evento musical: “Cónchale, papá, al final del día todos saben que el béisbol es un deporte donde hay que relajarse, beber, comer, rumbear, cuadras mujeres y, de vez en cuando, entrenar, así que para nosotros estar aquí grabando un Free Cover con nuestra gente es una parte esencial en nuestra preparación mental antes de enfrentarnos a Dominicana. Mientras tanto, los jugadores que tienen menos ritmo que sifrino bailando tambor los pusimos a que pasen el rato ahí jugando contra Nicaragua, que son como mantequillita”, detalló Arráez, mientras Acuña Jr. cantaba su versión de La Mazucamba.