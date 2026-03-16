El joven de Guanare, Rigoberto Di Martínez, enloqueció las redes sociales comunicando su indecisión sobre a cuál equipo apoyar en el Clásico Mundial de Béisbol, ya que nació en Venezuela pero su tatara tatara primo tercero pasó un verano en Sicilia, Italia en 1850.

A Di Martínez le encanta presumir sus vínculos con la cuna del renacimiento y Gianluca Vacchi. Lo que no presume tanto es que nunca ha salido de Guanare, nadie de su familia habla italiano pero todos bailan tambores, y no puede decir ninguna frase sin empezar con la palabra “mano”. “Mano, tengo el corazón dividido en alta, ¿tas claro? Porque para ser sincero yo amo Italia, marico, esa también es mi tierra. Yo no puedo ver ese partido sin pensar en las sierras nevadas de Trieste o los veranos de mi primo en las playas de Milán. A veces desayuno arepa di linguini porque está en mi genética, y no sé a quién apoyar en este partido de béisbol porque una pequeña —muy pequeña— parte de mi también es venezolana, ¿tu eres omosessuali?, il beta así non cuadra” aseguró Rigoberto mientras se arropaba con una bandera de México que pensó que era de Italia.

Su indecisión estalló la polémica entre ambos equipos, quienes no han podido dormir preocupados por el apoyo de Rigoberto en el partido de esta noche, e incluso, los managers de ambos equipos se han replanteado sus estrategias de marketing para recuperar la atención del joven guanareño.