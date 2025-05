Funcionario del Comando Antisecuestros se infiltra en el Comando Antisecuestros para desarticular red de secuestros

El agente secreto 0416, Enderson Pérez Pérez, adscrito al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), se infiltró en su propia institución para desmantelar una red criminal que organizaba secuestros y extorsiones desde el Comando Nacional Antisecuestros y Extorsión.

Celebrando con un pollo en brasa que compró con dinero de los rescates decomisado, el agente Pérez ofreció detalles del procedimiento: “La infiltración del estilo infiltrativo como tal nació luego de que nos percatamos de un grupo de compañeros del tipo colega policial que secuestraba ciudadanos del tipo empresarial sin distribuir respectivamente el rescate pa’ los panas. Así que iniciamos un exitoso operativo escribiendo por el grupo de comunicación satelital a distancia conocido como WhatsApp ‘metanme ahí pues’, lo que llevó a los funcionarios a incluirme per sé en lo que vendría siendo la operación de secuestro, una vez allí tomé capturas del tipo pantalla y los acusé en la red social X que es el ente encargado de las denuncias, lo que concluyó en esta heroica captura por no repartir esos reales”, aseguró el agente mientras bebía un anís con yogurt agitado, no revuelto.