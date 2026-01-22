Señor preocupado de que Venezuela se arregle y se llene de venezolanos

La mala racha del Magallanes, los cobros de manutención y el alto precio de los OnlyFans pasaron a segundo plano en la larga lista de preocupaciones de Edgardo Pacheco (54), quien se encuentra estresado ante una posible recuperación económica del país, lo que implicaría que Venezuela podría llenarse de venezolanos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la residencia del señor Pacheco, un Chevrolet Caprice del 87 estacionado frente a la casa de su exmujer, donde pudo tomar sus declaraciones: “Cónchale, vale, el problema ahora es que se nos metan todo ese poco e’ malandros pa’ acá, ¿ah? Imagínate tú, un Leíto oficial en cada esquina, pidiendo plata pa’l fentanilo, nojoooo… Yo te digo una cosa, el catire lo que tiene es que meter al ICE en esta vaina para que no deje entrar a esos venezolanos que lo que van a venir es a robar, secuestrar y quitarme la mujer otra vez. Es más, deberíamos pedirle visa para entrar, así como nos piden a nosotros en toda la galaxia, ¿sí me explico? Que pasen como un proceso para saber si son de los malos o son de los buenos como yo, que estoy aquí echándole bola, a pesar de que no tengo trabajo y los carajitos siempre andan con una pedidera de plata dizque para unos estudios. Más les vale que estén estudiando bastante porque necesito que se vayan para Madrid o una vaina, pa’ que me manden plata”, argumentó Pacheco, mientras nuestro pasante subpagado se desmayaba por el fuerte olor a pecueca, violín y sebillo en la residencia automovilística.