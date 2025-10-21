El máximo mandatario colombiano y dueño de la colección más grande de figuras de Súper Bigote, Gustavo Petro, ofreció una polémica entrevista donde nuevamente defendió lo indefendible, afirmando que el último disco de Taylor Swift es, en realidad, una obra maestra sólo comparable a las composiciones de Mozart, Beethoven y Calle Ciega.

El presidente colombiano dejó claro que “defendería el álbum de Taylor Swift con su vida y con las de Maduro y Francia Márquez si fuera necesario” en una entrevista con el periodista Daniel Coronel: A mi parecer, ese álbum es como un arroz costeño: tiene de todo, un ‘masterpiece’ totalmente incomprendido, al igual que los trabajos de Bb trickz y Sixto Rein. Y sé que a mucha gente le puede no gustar, pero yo creo que este álbum es como cualquier persona que calienta pescado en el microondas de la oficina, al principio lo odias, pero después te puede llegar a agradar, hasta le puedes coger un poco de cariño. Y desde ya lo digo, yo no estoy totalmente de acuerdo con Taylor en muchas cosas, pero si ella quiere hablar del miembro de su marido en una de sus canciones, bienvenido sea, el pueblo swiftie es independiente como America Latina. Yo como un honesto líder colombiano de izquierda, apoyo todo lo que tenga el odio de una parte de la población, por ejemplo yo apoyo a la gente que pega chicles debajo de las sillas, a los que manejan por el hombrillo, a los que compran productos regulados para venderlos más caros y el nuevo disco de mi hermana Taylor Swift”, concluyó entre risas el mandatario colombiano al momento de suspender los envíos de cocaína a EE.UU en represalia a las declaraciones del presidente Trump.