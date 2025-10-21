Ante robo del Louvre, Museito se compra una bicha

El reciente robo de las joyas y grillz napoleónicas del museo de Louvre en París ha escandalizado al mundo de los museos, incluyendo a la mascota del Museo de Los Niños en Caracas, Museíto, quien por precaución ante la inseguridad, ha comprado una pistola y un chuzo para defender su casa.

En una rueda de prensa rodeado de su “corillo”, Museito advirtió a los potenciales ladrones: “En el Museo de Los Niños jugamos de todo menos carritos, ¿si me entiendes? Ya compré la tartamuda para darle coquero a los que quieran meterse en mi zona. Andamos activos pa’ garitear al que sea, pa’ cuidar a los míos en el piano gigante, que no será de Napoleón pero ahí nos lanzamos altas notas y ni hablar de las naves espaciales. El que se robe así sea un fusible de los cohetes lo mandamos directo a conocer a papá Dios, que con los niños no se mete nadie porque los cuida el Museíto, tú sabes, la pampara de la avenida Bolívar”, aseguró el popular personaje venezolano antes de amarrar a un poste y desnudar a un criminal que saltó el torniquete del recinto para no pagar el ticket del museo.