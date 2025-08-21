La compañía estatal de telecomunicaciones, Movilnet, anunció su nueva alianza con la compañía estatal de secuestros, extorsiones y alojamientos en El Helicoide, Sebin, con la cual pretenden revolucionar por completo el mercado nacional. Esta colaboración ofrecerá el primer plan de datos ilimitado con el que todos los venezolanos podrán ser espiados 24/7 en todo el territorio nacional.

Arnaldo Bracamonte, presidente de Movilnet y dueño del primer Labubu Vergatario, ofreció más detalles sobre la anticipada colaboración: “Quisiera recordarle a todos nuestros clientes que esta alianza no sólo garantiza espionaje ilimitado, sino que también tendrán datos de navegación totalmente ilimitados durante los dos minutos mensuales en que funcione la señal. Esto es lo que realmente le permitirá al Sebin acceder con mayor facilidad a tus mensajes, tu ubicación en tiempo real y todos los nudes que le envías a tu jefe mientras le sigues creyendo que va a dejar a su esposa e hijos por ti. Ojo con esto, porque no es la única sorpresa, ya que muy pronto anunciaremos nuestra colaboración con La Melodía Perfecta, que te permitirá configurar alarmas con sus canciones para que te pares de esa cama y apagues esa atrocidad sonora lo más temprano posible”, detalló Bracamonte, mientras un agente del Sebin se lo llevaba detenido tras leer sus conversaciones con ChatGPT.