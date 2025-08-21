Escasez de opositores obliga a chavistas a meter presos a otros chavistas

En Venezuela la escasez no es solo de medicamentos, servicios y espacios que no huelan a perfume árabe, también es de opositores debido a la fuerte represión que arremete contra ellos, dejando totalmente devastados a los chavistas que ya no tenían a nadie a quién perseguir y encarcelar, por lo que han empezado a capturarse entre ellos mismos.





El político de 50 años dirigente de la juventud del PSUV, el diputado Juan Ramón Peñaloza, arremetió contra aquellos que osan a traicionar el legado de Chávez y Valero: “He solicitado al TSJ que le ordene a la PNB que le diga al D.I.E que le comunique al F.U.C.K.Y.O.U que hay una orden de captura contra todo aquel que se vea chavista pero que no tenga vibra de chavista, porque ya estoy harto de no tener a nadie a quien mandar a joder y es hora de purgar nuestras filas de esos pseudochavistas que sí se bañan de vez en cuando, bañarse es tan imperialista como vender dólares a paralelo así que no quiero lloradera cuando les llegue la operación tun tun a su casa” concluyó el dirigente antes de que le llegara la operación tun tun a su casa.