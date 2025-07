Emprendedor que llega tarde a todo indeciso entre vender camisetas de fútbol o hamburguesas smash

Ser emprendedor en Venezuela es un camino difícil, lleno de competencia que puede evadir impuestos, lavado de dinero y la imposible tarea de tener una idea original. Giancarlo Betancourt lo entiende muy bien: tras conseguir un capital “100% legítimo” para invertir en el país, aún no logra decidirse entre vender camisetas de fútbol o hamburguesas tipo smash.

“Esta es probablemente la decisión más difícil que he tomado en mi vida”, admitió Betancourt, quien en algún punto decidió ser fanático del Deportivo Lara. “Es que fíjate, estoy poniendo en riesgo mi capital, que me costó mucho tiempo, esfuerzo y jabón azul poder lavarlo. Entonces, necesito que este negocio funcione sí o sí. Estoy entre vender camisetas de fútbol retro, así tipo Rivaldo, Zidane, el Chiqui Meza… por ese estilo. Mi otra opción son las hamburguesas smash, porque nada más he visto 80 locales idénticos en Caracas, que no es nada. Entonces podría funcionar. ¿O tal vez un estudio de pilates? No sé. Lo que pasa es que no puede ser una idea original, eso es para gafos. Tiene que ser algo que alguien ya haya hecho con amor y le haya funcionado, para robarle la idea y joderle el negocio. El problema es que no puede ser una idea que ya muchas personas se hayan robado, porque entonces el que sale jodido soy yo. Es muy arrecho, de verdad”, reflexionó Betancourt, quien eventualmente decidió montar una cancha de pádel… llegando tarde, una vez más.