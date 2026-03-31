Destituyen a hámster de Maduro del Ministerio de Salud

La presidenta interina, Delcy Rodríguez destituyó esta mañana a Maelo Jr, hámster del expresidente Nicolás Maduro, quién habría estado encargado del Ministerio del Poder Popular para la Salud, cargo que el roedor ejerció desde su jaula desde su designación en 2014.

El anuncio se hizo público poco tiempo después de conocerse la destitución de al menos tres ex-novios de Cilia Flores de diferentes cargos públicos: “Agradecemos a Maelito Jr por su lealtad a la Patria a lo largo de los años, así como por su compromiso en lucha a favor de la escasez de medicinas en el país. Estamos seguros que asumirá con el mismo compromiso y honor su nueva responsabilidad convirtiéndose en la merienda de mi Pitbull, Hugo Rafael, quien en honor a su nombre se la pasa encadenado en Miraflores. De igual manera, también anunciamos la destitución todas las parejas amorosas de Cilia de cargos públicos que apenas estamos descubriendo que existían”, detalló Rodríguez, mientras, sorpresivamente, nombraba un nuevo ministro de salud que sí sabe la diferencia entre el riñón y el esternocleidomastoideo.