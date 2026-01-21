Chavistas inauguran el primer Walmart socialista en Maracay

Cientos de chavistas participaron esta mañana en la inauguración del primer Walmart socialista en la ciudad de Maracay. A este evento, organizado por la Marco Rubio Socialist Commune, también asistieron grandes figuras del socialismo como Ronald McDonald, Mickey Mouse y Mr. Monopoly.

Como nuestro pasante subpagado se portó mal, decidimos castigarlo enviándolo hasta Maracay a tomar las declaraciones de Zulay Carreño, presidenta de la Socialist Commune y fundadora del Catire Club de Fans de Barrio Camburito, quien nos comentó más acerca del evento: “Estamos aquí celebrando la aperturación, como tal, del primer Guolmar (sic) socialista de Maracay y del país; contentos porque ninguno de los alimentos básicos tiene gorgojos, nadie está cobrando el dólar a tasa LGBT y no hay milicianos de 78 años sadiqueando en la entrada. Todos los chavistas de corazón vamos a defender este gran avance en la revolución delcytrumpeana, defendiendo los valores del socialismo del siglo XXI con características marcorrubistas, como lo son el libre mercado, la propiedad privada y el culto eterno a mi catire hermoso que tanto lo amo y tanto nos ha dado en tan poco tiempo, my commander, como le digo yo”, declaró Carreño, mientras atravesaba el estacionamiento de 5.000 metros cuadrados para comprar un kilo de tomate lleno de microplásticos.