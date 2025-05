La aplicación de financiamiento y pilar fundamental de muchos noviazgos, Cashea, anunció esta semana que permitirá pagar las cuotas de Cashea de todos los clientes de Chasea a través de financiamiento con Chashea, aprobado por Cashea.

Esta nueva medida responde a la precaria situación económica que azota a los venezolanos, según explicó el CEO, CFO y C3PO de la compañía, Carlos Shea: “Cada día es más difícil comerse un cable, de hecho, muchos expertos anticipan el regreso de la yuca amarga para este diciembre y la creación del mango amargo. Por este motivo decidimos darle un poco más de libertad a nuestros clientes para que financien las cuotas de los pagos financiados con nuestro nuevo sistema de financiamiento de pagos financiados que les permitirá financiar efectivamente el financiamiento financiero, es decir, libertad financiera siempre y cuando me paguen todas las cuotas puntuales hasta el día en que mueran. Además, es fundamental para el desarrollo de una economía que los ciudadanos puedan endeudarse comprando almuerzos y pantalones a sobreprecio importados de China, ¿sino cómo vamos a salir adelante?, todos saben que un país no sale adelante si no se endeuda con mariqueras”, explicó Shea mientras pedía un crédito a través de su propia aplicación para pagar el estacionamiento del Sambil a 24 cuotas.