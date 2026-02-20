Pixar confirma que juguetes de Chávez y Super Bigote serán los villanos en Toy Story 5

Pixar estrenó el trailer de Toy Story 5, la saga animada favorita de los treintones con alopecia, en el que se aprecia que Woody y Buzzlighyear tendrán que enfrentar su amenaza más grande desde que Bonnie descubrió Roblox: los juguetes de Chávez y Super Bigote.

Peter Docter, director creativo de Pixar, confirmó que esta nueva entrega tendrá un enfoque más político: “Woody y Jesse lucharán contra Chávez luego de que les expropiaran la finca de juguete junto a todo su ganado, mientras que Buzzlightyear deberá usar todas sus baterías para vencer a Super Bigote, que gracias a su fabricación a base de plásticos chinos, se rompe fácilmente pero es reemplazado por otro casi inmediatamente. También veremos al cerdito Hamm luchar contra una intoxicación de Bolívares y al señor Cara de Papa escapar de su gran archienemigo, el convive Cara ‘e Yuca amarga. Todo esto mientras escapan de una guardería comunal bolivariana donde los niños los usan como milicianos de juguete” detalló Docter minutos antes de revelar accidentalmente que al final de la película serán salvados por unos Max Steel y G.I. Joe manejando una bestia treparrocas.