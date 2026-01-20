La Federación Venezolana de Fracasos (FVF) presentó esta tarde al imitador oficial de Carlo Ancelotti, conocido en redes como “Carletto de Guanare”, para asumir el cargo de seleccionador nacional para el ciclo 2026-2100pre, gracias a su gran experiencia levantando la ceja, mascando chicle y tomando Vitafer, exactamente igual que el original.

El nuevo director técnico fue presentado por Jorge Gimenez, presidente de la Federación y la única persona que juega Fifa con controles alternativos: “Estamos felices, contentos pero sobre todo orgullosos de haber fichado a un seleccionador con tantos años de experiencia imitando a uno de los mejores directores técnicos de la historia. Lamentablemente no pudimos cerrar un acuerdo con el Ancelotti original porque no aceptó el pago en bonos del sistema Patria. Pero no importa, porque estamos convencidos de que su experiencia táctica jugando Football Manager, combinado con su potente habilidad para levantar la ceja en momentos difíciles del partido, serán lo único que necesitemos para clasificar al próximo

Mundial en el que participarán todas las selecciones de la galaxia”, detalló Gimenez, mientras anunciaba la nacionalización del imitador de Lamine Yamal para incorporarlo a la Vinotinto.